Ляшок уточнил, что пенсии в России вырастут на 9,5% с 2025 года

В 2025 году страховые пенсии в России вырастут на 9,5% вместо ожидаемых 7,3%, сообщил РИА Новости Виктор Ляшок, старший научный сотрудник Института социально-экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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