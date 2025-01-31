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Ляшок уточнил, что пенсии в России вырастут на 9,5% с 2025 года

В 2025 году страховые пенсии в России вырастут на 9,5% вместо ожидаемых 7,3%, сообщил РИА Новости Виктор Ляшок, старший научный сотрудник Института социально-экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС.

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