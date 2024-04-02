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Новости Тамбова

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В Тамбове на светофоре столкнулись фура и "Haval"

В Тамбове на светофоре столкнулись фура и "Haval"

ДТП произошло вечером 1 апреля на Рассказовском шоссе города Тамбова. 53-летний водитель автомобиля "Mercedes Axor" с полуприцепом, двигаясь на красный сигнал светофора, не пропустил автомобиль "Haval Jolion" под управлением 31-летней женщины, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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