В Тамбове на светофоре столкнулись фура и "Haval"

ДТП произошло вечером 1 апреля на Рассказовском шоссе города Тамбова. 53-летний водитель автомобиля "Mercedes Axor" с полуприцепом, двигаясь на красный сигнал светофора, не пропустил автомобиль "Haval Jolion" под управлением 31-летней женщины, сообщили в региональной Госавтоинспекции.