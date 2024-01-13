Экс-замминистра Украины Тука: ВСУ оказались в тяжелой ситуации из-за дронов РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тяжелой ситуации в зоне боевых действий. Такое заявление сделал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, давший интервью для местного телеканала "Прямой".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии