- Хорошо, мы сделаем тест ДНК, - улыбнулась я свекрови. - Но и ваш муж пусть проверит свое отцовство

– Что-то Денис совсем на нас не похож, – заявила мне свекровь. Я удивленно подняла брови. Мы только приехали из роддома, еще вещи не успели разложить, а свекровь Лидия Ефимовна уже прицепилась ко мне с претензиями.
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