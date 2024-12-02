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Несекретные материалы

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Церемония награждения HUAWEI XMAGE Awards 2024 – истории трогательного мира в фотографиях 

Церемония награждения HUAWEI XMAGE Awards 2024 – истории трогательного мира в фотографиях 

В Центре мировой культуры и искусства Shenzhen Sea World Culture and Art Centre состоялась церемония награждения и ежегодная выставка HUAWEI XMAGE Awards 2024.

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