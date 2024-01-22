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Подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента поступили в ЦИК

Подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента поступили в ЦИК

Представители избирательного штаба кандидата в президенты Российской Федерации, действующего главы государства Владимира Путина доставили в Центризбирком подписи избирателей, которые являются необходимыми для его регистрации на выборах президента.

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