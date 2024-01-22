Подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента поступили в ЦИК

Представители избирательного штаба кандидата в президенты Российской Федерации, действующего главы государства Владимира Путина доставили в Центризбирком подписи избирателей, которые являются необходимыми для его регистрации на выборах президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии