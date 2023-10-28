«Думали, что погасили». Юрист назвал способы окончательно закрыть кредит

Когда заемщик вносит финальный платеж по кредиту, он уверен, что освобождается от кредитной кабалы. Но каково же бывает его удивление, когда спустя несколько лет банк пытается через суд взыскать с него невесть откуда взявшийся долг.
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