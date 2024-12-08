Миллиардер Сорос обвинил Россию в демографических манипуляциях: Ответила журналистка из Украины

Украинская журналистка Диана Панченко отреагировала на заявление миллиардера Александра Сороса о целях Специальной военной операции России на Украине, начатой в 2022 году, для улучшения демографии и включения украинцев в резервные войска.
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