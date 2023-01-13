В Ульяновской области по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, некачественных жилых помещений (ч.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, некачественных жилых помещений (ч.
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