ВСУ атаковали дроном с взрывчаткой жилой дом в курском селе Званое

Валентин Спринчак/ТАСС Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном с взрывчаткой жилой дом в селе Званое в Курской области, сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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