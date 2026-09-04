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Сентябрьские приметы о зиме: какие знаки искали в тумане, ветре, птицах и урожае

Сентябрьские приметы о зиме: какие знаки искали в тумане, ветре, птицах и урожае

Сентябрь – переходный месяц. В это время лето еще дает о себе знать теплыми днями, но природа уже готовится к холодам.

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