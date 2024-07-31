В «Локомотиве» назвали «большим сожалением» переход Глушенкова в «Зенит»

Такое заявление сделал Юрий Нагорных В «Локомотиве» сожалеют о том, что атакующий полузащитник Максим Глушенков покинул команду и отправился в петербургский «Зенит», об этом ТАСС сказал председатель совета железнодорожников Юрий Нагорных.
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