В «Локомотиве» назвали «большим сожалением» переход Глушенкова в «Зенит»

Такое заявление сделал Юрий Нагорных В «Локомотиве» сожалеют о том, что атакующий полузащитник Максим Глушенков покинул команду и отправился в петербургский «Зенит», об этом ТАСС сказал председатель совета железнодорожников Юрий Нагорных.