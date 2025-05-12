Трамп думает, что Россия согласится на 30-дневное перемирие

Глава Белого дома Дональд Трамп думает, что Pоссия согласится на 30-дневное перемирие. Также он верит, что в Стамбуле состоится встреча лидера РФ Владимира Путина с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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