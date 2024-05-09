Запад решился на новую цветную революцию в Тбилиси

В Службе национальной безопасности Грузии заявили, что "паралич Тбилисского транспортного узла и блокада правительственных учреждений и стратегических объектов" были частью плана организаторов протестов в грузинской столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии