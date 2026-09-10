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Царьград

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Крестный ход в память о Великом Чуде: В Калмыкии не забыли о явлении Спасителя

Крестный ход в память о Великом Чуде: В Калмыкии не забыли о явлении Спасителя

Сегодня в Элисте состоялся Крестный ход в память о Великом Чуде. Калмыки не забыли о явлении Спасителя.

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