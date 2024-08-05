Путь к новым возможностям: гороскоп на август 2024 года от Анжелы Перл

Август — время подвести итоги летних дней и настроиться на позитивные перемены. Астролог Анжела Перл предлагает знакам зодиака советы, которые помогут завершить лето на высокой ноте и открыть путь к новым возможностям.
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