Мэрии придется убрать горы грязного снега у «Спартака»

В миниприроды указали на недопустимость нарушения требований природоохранного законодательства Кучи грязного снега, который свозили с городских улиц к стадиону «Спартак», придется убрать администрации Петрозаводска.
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