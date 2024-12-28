Транспортные полицейские Коврова присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» сотрудники группы по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции Ковров совместно с администрацией Ковровского района и председателем общественного совета при линейном отделе встретились с воспитанниками ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».