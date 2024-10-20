Колонна ВСУ на западной технике подорвалась на собственном минном поле: главное за сутки

МОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. Страны, входящие в состав G7, подтвердили решение использовать доходы от активов РФ на вооружение Киева, в Россию вернулись освобожденные из украинского плена 95 российских бойцов, а ВСУ подорвались на своих же минах в Сумской области.
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