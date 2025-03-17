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Царьград

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Удары по аэродрому: техника ВСУ и сборка БПЛА под прицелом в Киевской области

Удары по аэродрому: техника ВСУ и сборка БПЛА под прицелом в Киевской области

В Киевской области, на территории аэродрома, где происходит сборка беспилотников и была замечена техника ВСУ, совершены два удара.

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