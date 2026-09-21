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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Молодёжь живёт слишком хорошо, поэтому может захотеть революцию», заявил актер Дюжев

Актёр заявил на конференции в Москве, посвящённой фильму о Российской империи, что выросшая в комфорте молодёжь не представляет, что значит жить тяжело.

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