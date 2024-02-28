Заведующая детского сада в Северной Осетии уличена сотрудниками полиции в хищении денег, начисленных фиктивным работникам

В Республике Северная Осетия – Алания сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Моздокскому району подозревают 50-летнюю заведующую одного из детских садов в хищении мошенническим путём с использованием своего служебного положения денежных средств, выделенных для выплаты зарплаты работникам.