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Закон, порядок, государство

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Заведующая детского сада в Северной Осетии уличена сотрудниками полиции в хищении денег, начисленных фиктивным работникам

В Республике Северная Осетия – Алания сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Моздокскому району подозревают 50-летнюю заведующую одного из детских садов в хищении мошенническим путём с использованием своего служебного положения денежных средств, выделенных для выплаты зарплаты работникам.

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