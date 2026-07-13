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Суд приговорил экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова к двум годам колонии за подкуп арбитров

Симоновский районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о подкупе арбитров, сообщает РИА «Новости».

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