Завербованный СБУ житель Севастополя пытался подорвать российского военного

В Крыму сотрудники ФСБ задержали очередного террориста, работавшего на СБУ. В своих показаниях он признался, что следил за военными объектами и представителями ВС РФ в городе, а одного из военнослужащих должен был подорвать, когда тот придет домой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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