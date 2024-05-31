Завербованный СБУ житель Севастополя пытался подорвать российского военного

В Крыму сотрудники ФСБ задержали очередного террориста, работавшего на СБУ. В своих показаниях он признался, что следил за военными объектами и представителями ВС РФ в городе, а одного из военнослужащих должен был подорвать, когда тот придет домой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».