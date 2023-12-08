Морпехи станут сильнее. Ещё раз о дивизиях морской пехоты в ВМФ РФ

Стали известны некоторые подробности штатного состава новых дивизий морской пехоты ВМФ РФ. Насколько усилят морских пехотинцев новые реформы.
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