В «Яндекс Недвижимость» добавили нейросеть. Она вычисляет стоимость квартир

Яндекс запустил сервис для оценки стоимости квартир на основе нейросетиКомпания Яндекс представила новый сервис на платформе «Яндекс Недвижимости», который с помощью нейросети определяет стоимость квартир: инструмент доступен в разделе «Про дом».
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