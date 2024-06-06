В «Яндекс Недвижимость» добавили нейросеть. Она вычисляет стоимость квартир

Яндекс запустил сервис для оценки стоимости квартир на основе нейросетиКомпания Яндекс представила новый сервис на платформе «Яндекс Недвижимости», который с помощью нейросети определяет стоимость квартир: инструмент доступен в разделе «Про дом».