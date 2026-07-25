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Газета.ру

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После удара по Киеву погибла один из руководителей госохраны Украины Савицкая

После удара по Киеву погибла один из руководителей госохраны Украины Савицкая

Глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления госохраны Валентина Савицкая ликвидирована в результате удара по полигону в Киевской области, где проходила презентация вооружений.

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