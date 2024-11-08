Безуглая: приказ Надежды Савченко об отступлении помог РФ взять Очеретино

Бывшая российская заключенная, командующая ротой в 112-й бригаде ВСУ Надежда Савченко неожиданным приказом на отступление позволила российским военным освободить Очеретино и запустить процесс наступления ВС РФ на Покровск (Красноармейск – прим.
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