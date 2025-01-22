Почта Банк: россияне увеличили траты на украшения и часы на 47% в 2024 году

Россияне по итогам 2024 года нарастили количество покупок украшений из драгоценных металлов и часов в 1,5 раза, а траты выросли на 26% относительно показателей 2023 года, пишет издание "Известия" со ссылкой на данные Почта банка.
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