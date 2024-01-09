Наши «Термиты» в тылу противника ожидают команды на атаку

Беспилотный ударный вертолет может стать основным оружием будущих вооруженных конфликтов Виталий Орлов На фото: беспилотный ударный мини-вертолет МДП-01 «Термит» (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Армейская авиация ВКС России, весьма активно принимающая участие в ходе специальной военной операции, показала чудеса боевой эффективности.
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