Вот умеет Владимир Владимирович поволновать. Сел я сегодня за руль, включил радио – а там речь В. Путина.
Что и кому сказал Президент?
Комментарии
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МБ
Максим Буров
Подбросил дрожжей в щвейцарский сортир:).Пусть теперь Вашингтонский обком со своими шестерками на фоне вот таких категоричных и ясных условий свою повестку пытается двигать и при этом не обделаться перед всем остальным миром.
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11 час.
Natalija Osminina
У автора немного логика страдает: "ПОСЛЕ ОТКАЗА от нашего сегодняшнего предложения последует саммит Юга, на котором и начнется проектирование новой системы мироустройства без участия англосаксов". Причем тут ПОСЛЕ отказа? Построение нового мира БУДЕТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!!! Согласятся с ультиматумом-или не согласятся. А вот чем ответит СЕЙЧАС за убийство российских мирных граждан?
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8 час.
Natalija Osminina
Да никакого отношения текст конкретного ультиматума по Украине не имеет к остальному тексту. Выполнят ультиматум -не выполнят, процессы слома старого мира идут сами по себе, их не остановить- Западная цивилизация умирает. То есть, ультиматум был обращен к США, а остальной текст-к его противникам, восставшим против США под предводительством России. Так сказать КОНСТАТАЦИЯ СЕГОДНЯШНЕГО МОМЕНТА.
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8 час.
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