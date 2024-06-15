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Что и кому сказал Президент?

Что и кому сказал Президент?

Вот умеет Владимир Владимирович поволновать. Сел я сегодня за руль, включил радио – а там речь В. Путина.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
Подбросил дрожжей в щвейцарский сортир:).Пусть теперь Вашингтонский  обком со своими шестерками  на фоне вот таких категоричных и ясных условий  свою повестку пытается двигать и при этом не обделаться перед всем остальным миром.
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11 час.
Natalija Osminina
У автора немного логика страдает: &quot;ПОСЛЕ ОТКАЗА  от нашего сегодняшнего предложения последует саммит Юга, на котором и начнется проектирование новой системы мироустройства без участия англосаксов&quot;.  Причем тут ПОСЛЕ отказа? Построение нового мира  БУДЕТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!!! Согласятся с ультиматумом-или не согласятся. А вот чем ответит СЕЙЧАС  за убийство российских мирных граждан?
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8 час.
Natalija Osminina
Да никакого отношения  текст конкретного ультиматума по Украине не имеет к остальному тексту. Выполнят ультиматум -не выполнят, процессы слома старого мира идут сами по себе, их не остановить- Западная цивилизация умирает. То есть, ультиматум был обращен к США, а  остальной текст-к его противникам, восставшим против США под предводительством России. Так сказать  КОНСТАТАЦИЯ СЕГОДНЯШНЕГО МОМЕНТА.
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8 час.

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