Что и кому сказал Президент?

МБ Максим Буров Подбросил дрожжей в щвейцарский сортир:).Пусть теперь Вашингтонский обком со своими шестерками на фоне вот таких категоричных и ясных условий свою повестку пытается двигать и при этом не обделаться перед всем остальным миром.

Natalija Osminina У автора немного логика страдает: "ПОСЛЕ ОТКАЗА от нашего сегодняшнего предложения последует саммит Юга, на котором и начнется проектирование новой системы мироустройства без участия англосаксов". Причем тут ПОСЛЕ отказа? Построение нового мира БУДЕТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!!! Согласятся с ультиматумом-или не согласятся. А вот чем ответит СЕЙЧАС за убийство российских мирных граждан?