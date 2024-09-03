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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала на нее в суд

Полина Лурье, которая приобрела квартиру у известной певицы Ларисы Долиной, обратилась в суд.   Недавно 68-летняя народная артистка России стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать свою пятикомнатную квартиру в районе Хамовники по сильно заниженной цене — 112 миллионов рублей.

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