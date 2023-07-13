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Антон Орлов предложил создать единый номер для вызова аварийных служб ЖКХ

Антон Орлов предложил создать единый номер для вызова аварийных служб ЖКХ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что нужно создать федеральный короткий номер для вызова аварийных коммунальных служб.

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