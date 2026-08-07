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Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»

Защитник « Ак Барса » Митчелл Миллер рассказал о своем летнем отпуске.  Сезон-2026/27 станет для 24-летнего американца четвертым в команде.

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