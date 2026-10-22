22 октября губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев и министр спорта РФ Михаил Дегтярев приняли участие в открытии выставки XIV Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Красноярске.
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