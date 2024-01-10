Целую неделю читаю про инцидент в Нижнем Тагиле и удивляюсь стоическому спокойствию больших начальников в МВД РФ, которые не торопятся вмешаться в ситуацию.
Сергей Мардан: Удивляюсь стоическому спокойствию больших начальников в МВД РФ
Комментарии
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Татьянка Яцук
А там начальник полиции соплеменник этих "онижедетей" и их родителей, а сынок этого начальника- такой же их сородич- депутат... вот и думайте- какие исходы напрашиваются... а по версии зама(вроде и не их сородич)-"раздули из ничего"- так его вроде пожурили слегка за озвученную позицию....страшшное наказание, надо сказать...
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6 час.
Андрей Павлов
"Люди в погонах пускают под пресс всю дружную азербайджанскую семью вместе с ее многочисленными родственниками (диаспору)." Угу. А потом лишаются погон или полгода описываются. Дело не в них. Нужен закон, развязывающий руки честным полицейским, и завязывающий их полицаям. Надо что-то делать с неподсудными судьями. Так что все упирается в толстомордых законодателей. А у мигранов среди них ну очень высокие лоббисты
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6 час.
Андрей Павлов
А что? Набьют страну мигрантами, отгородятся от них росгвардией, и будут жить-поживать. До какого-то момента. Пока мигранты не решат, что они им не нужны.
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6 час.
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