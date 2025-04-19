«Сильно сдала»: В сети появилось свежее фото исхудавшей Регины Дубовицкой

Сергей Дроботенко показал на фото потерявшую вес Регину Дубовицкую Регина Дубовицкая, бессменная ведущая «Аншлага», в конце текущего года отметит свой 82-й день рождения, но не планирует оставлять любимую работу.
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