«Сент-Луис» вышел во 2-й раунд, обыграв «Миннесоту» (4-2). Соперник – «Колорадо»

«Сент-Луис» вышел во 2-й раунд, обыграв «Миннесоту» (4-2), соперник – «Колорадо». «Блюз» обыграли «Уайлд» (5:1) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

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