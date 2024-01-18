Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Как-то незаметно у нас прошла новость о том, что Пашинян резко сменил риторику и снова пытается подружиться с Россией, а зря.
Россия нашла на Пашиняна управу. Лидер Армении даёт заднюю
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Николай Артамонов
👍👍👍
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14 час.
ВР
Виктор Рубцов
России надо жестче... быстрее и решительнее реагировать.. на все события
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2 час.
Игорь Кузнецов
Решительнее - да, быстрее - не всегда нужно торопиться, ситуация может измениться быстро и опять - реагировать? Трудно предугагать все возможные последствия. Например, а нужно ли нам идти именно сейчас на обострение отношений с Пашиняном и его проамериканским окружением? Влиять - это дело другое. Как - здесь нужно думать. Есть в России армянская диаспора - может быть через неё. "Нажать" на их бизнес в России...
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50 мин.
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