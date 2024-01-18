Россия нашла на Пашиняна управу. Лидер Армении даёт заднюю

Игорь Кузнецов

Решительнее - да, быстрее - не всегда нужно торопиться, ситуация может измениться быстро и опять - реагировать? Трудно предугагать все возможные последствия. Например, а нужно ли нам идти именно сейчас на обострение отношений с Пашиняном и его проамериканским окружением? Влиять - это дело другое. Как - здесь нужно думать. Есть в России армянская диаспора - может быть через неё. "Нажать" на их бизнес в России...