Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Петров
    Билет в один конец (нам такие патр..... не нужны)Массовое бегство ...
  • Анатолий Страшко
    Рудаков, Вы социолог? Вы так свободно выводы делаете. Все чиновники у Вас непременно продажные. Я за свою жизнь сталк..."ВСЯ ВЕРХУШКА УЗБ...
  • Виктор Гайдуков
    Запретить госчиновникам и  депутатам всех уровней иметь двойное гражданство и ввести закон о конфискации всего имущес...Массовое бегство ...

ВВС США в беде: Русский флот "отключит" небо над Кубой

ВВС США в беде: Русский флот "отключит" небо над Кубой

Американцы сами спровоцировали подобные действия России и допустили возможность, при которой произошла трагедия в Севастополе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Fedotova
Россия ничего не сделает плохого Западу. Все детки российских высоких начальников давно и счастливо живут на Западе. А в России деток руководства США нет. У США руки развязаны. У российских идиотов связаны. Не хрен было под США в 80-90е ложиться. Проститутки кончают плохо. Даже элитные.
Ответить
9 час.
TF
Tatyana Fedotova
Как можно доверять людям, которые говорили, что нужно жертвовать собой ради родины, сами всегда жертвовали родиной ради себя. И это началось ещё при Хрущёве. А может и всегда было, но пелена на глазах простых людей была. Вот теперь спала. Явно уже понятно, что народ простой для власти быдло, пушечное мясо, электорат, материал для эксперимента. Опыты ставят. Идиотские. Прихватизация, оптимизация и остальная фигня.....
Ответить
9 час.
W
Walery
= чем быстрее прекратится беспредел США, тем скорее Мир (цивилизация) вздохнет с облегчением ! ! !
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх