ВВС США в беде: Русский флот "отключит" небо над Кубой

Россия ничего не сделает плохого Западу. Все детки российских высоких начальников давно и счастливо живут на Западе. А в России деток руководства США нет. У США руки развязаны. У российских идиотов связаны. Не хрен было под США в 80-90е ложиться. Проститутки кончают плохо. Даже элитные.

TF

Tatyana Fedotova

Как можно доверять людям, которые говорили, что нужно жертвовать собой ради родины, сами всегда жертвовали родиной ради себя. И это началось ещё при Хрущёве. А может и всегда было, но пелена на глазах простых людей была. Вот теперь спала. Явно уже понятно, что народ простой для власти быдло, пушечное мясо, электорат, материал для эксперимента. Опыты ставят. Идиотские. Прихватизация, оптимизация и остальная фигня.....