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Япония вспомнила искусство “харакири”: Токио выстрелил себе в ногу, приняв новый пакет санкций против России

Япония вспомнила искусство “харакири”: Токио выстрелил себе в ногу, приняв новый пакет санкций против России

Сегодня 1,6K прочитали Японское правительство в лице Кисиды, находящегося на грани отставки, хочет, видимо, своими руками навредить японским предприятиям, для которых чиновники решили закрыть российский потребительский рынок.

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