Новый, 606-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован широким обсуждением статьи члена руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титуса Пичи для издания Responsible Statecraft.
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