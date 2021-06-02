Происшествия

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В Северной Осетии инспекторы ПДН г. Владикавказа проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Защита»

Инспекторы ПДН г. Владикавказа проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Защита». Главной целью мероприятия является предупреждение преступных посягательств в отношении детей и принятие мер по защите их прав и законных интересов.

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