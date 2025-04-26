Как Кир с Эмманюэлем стараются затащить Европу на минное поле

В последние недели премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон совместно пытались сгенерировать достойный европейский ответ на случай, если Москва нарушит будущие договорённости по Украине между США и РФ.
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