Федеральное агентство новостей №1

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В России планируют изготовить три экспериментальных космических спутника до конца 2023 года

В России планируют изготовить три экспериментальных космических спутника до конца 2023 года

Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина планирует изготовить три экспериментальных малых космических аппарата (МКА) до конца нынешнего года.

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