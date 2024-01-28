Город в Италии снижает местные налоги на 200 евро. Каково условие

Мэрия Мистербьянко, муниципалитета, граничащего с южным итальянским городом Катания, объявила о новой инициативе, направленной на улучшение жизни как бездомных собак, так и жителей города, вычитая до 200 евро в год из платы за канализацию для тех, кто приютит брошенных собак в муниципальных зданиях или приютах для животных, сообщает EFE.