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Госсекретарь США рассказал о появлении COVID-19

Госсекретарь США рассказал о появлении COVID-19

Вирус COVID-19 распространился по миру в результате утечки в лаборатории в Китае. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, видеозапись беседы опубликована на ее странице в социальной сети X.

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