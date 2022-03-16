Включить ли заднюю? США сдались. Пока только на Украине

Вбросили "размышления аналитика" Эффективное проведение российскими Вооружёнными силами спецоперации на Украине, которая в западных СМИ рисуется шиворот-навыворот, тем не менее представляет собой предмет тщательного анализа для наших врагов.
Вбросили "размышления аналитика" Эффективное проведение российскими Вооружёнными силами спецоперации на Украине, которая в западных СМИ рисуется шиворот-навыворот, тем не менее представляет собой предмет тщательного анализа для наших врагов.
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