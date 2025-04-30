Мост через Туманную укрепит дружбу России и КНДР: стартовало строительство

Начато строительство автомобильного моста через реку Туманную, который соединит Россию и КНДР. На церемонии открытия присутствовали председатель правительства КНДР Пак Тхэ Сон и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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