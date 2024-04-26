Команды под руководством Госинспекции по недвижимости вошли в число призеров проекта «Технолидеры Москвы»

В рамках молодежного акселератора технологических проектов «Технолидеры Москвы» одна из команд «Follo» под эгидой наставников Госинспекции по недвижимости получила главный приз конкурса — гран-при за лучший проект и взяла награду в номинации «НЕЙРОНЕТ», а вторая команда «БРУТ» стала победителем в номинации «МАРИНЕТ».